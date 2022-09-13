حياة كريمة فى كل مكان.. تعرف على المنشآت الصحية الجارى تطويرها بمراكز المنيا

تسعى الدولة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم خاصة القطاع الصحى، وأعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار اعمال الانشاء والإحلال والتجديد بمستشفيات مطاي وبنى مزار المركزي ومستشفى العدوة وإ ستمرار اعمال انشاء مستشفى مغاغة ومستشفى ابوقرقاص، بالإضافة الى انتهاء أعمال الإنشاءات فى 2 وحدة صحية وإستمرار أعمال الإنشاء في 49 وحدة صحية.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير ادرة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا ، استمرار اعمال الاحلال والتجديد بمستشفى العدوة بتكلفة 307.6مليون جنية حيث بلغت نسبة التنفيذ 35 % مستشفى مطاي بتكلفة 297.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 26 % ومستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 346.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 25 %، وإستمرار اعمال الانشاءات لمستشفى مغاغة بنسبة تنفيذ 5% ومستشفى ابوقرقاص بنسبة تنفيذ 5%.

وأضافت انه تم الانتهاء من أعمال انشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية والوحدة الصحية بقرية شيبه وتم التسليم الابتدائى.

وأشارت إلى إستمرار أعمال الإنشاءات في 49 وحدة صحية بنسبة تنفيذ بلغت 95 % ، وذلك ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة منهم 9 وحدات بقرى مركز ابو قرقاص و12 وحدة بقرى مركز ملوى و5 وحدات بقرى مركز ديرمواس و 14 وحدة بقرى مركز مغاغة و9 وحدات بقرى مركز العدوة.