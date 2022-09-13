حملة تفتيش لمتابعة شكاوى انتشار الكلاب الضالة فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة بتنظيم حملة تفتيش بيئية موسعة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، استجابة لشكوى المواطنين لتضررهم من وجود كلاب ضالة بحوض الـ18.

على الفور تم التوجه إلى محل الشكوى للمعاينة على الطبيعة، وتلاحظ للجنة المشكلة من الطب البيطري وشرطة البيئة والمسطحات وإدارة شؤون البيئة، عدم وجود كلاب ضالة في المنطقة المعنية، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ووفقاً لضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم في أسرع وقت.

وشارك في الحملة كلاً من الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، والعقيد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات المائية، والدكتورة نرمين حسين والدكتورة سماح رضا قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري، وسعيد هاشم مشرف إدارة البيئة بمدينة الأقصر.



اللجنة تبحث مواجهة الكلاب الضالة بالمؤسسات المتخصصة



فحص منطقة حوض 18 بعد شكاوى من الكلاب الضالة