حرائق غابات جديدة تندلع فى جنوب فرنسا

وكالات

اشتعلت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا، ودمرت أربعة منازل، وأحرقت 1300 هكتار، وأجبرت 540 شخصا على مغادرة المنطقة .

وحسب موقع العين الإماراتى، يكافح نحو 350 من رجال الإطفاء وست طائرات الحريق الذي شب، الإثنين، في منطقة ميدوك لزراعة العنب. وقال حاكم منطقة جيروند، الثلاثاء "احترقت أربعة منازل وعدة مبان".

وواجهت فرنسا، مثل بقية أوروبا، موجات من الحر والجفاف خلال الصيف تسببت في حرائق غابات متعددة في جميع أنحاء القارة.

واشتعلت النيران في أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا هذا العام، وكان الجزء الأكبر منها في جنوب غرب فرنسا وفقا لبيانات من شبكة معلومات حرائق الغابات الأوروبية.

وشهد صيف 2022 تغيرات مناخية متطرفة ضربت مناطق مختلفة حول العالم من بينها حرائق غابات وفيضانات مدمرة وسيول وعواصف ترابية وموجات من الجفاف.

ويحذِّر خبراء من مناخ أكثر تطرفاً ما لم يعمل العالم على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحيث لا تتجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

وضربت موجة جفاف عنيفة جزءاً كبيراً من القارة الأوروبية هذا الصيف، ففي البر الرئيسي الفرنسي، حيث أسوأ موجة جفاف منذ عام 1958، انقطعت إمدادات مياه الصنبور عن أكثر من 100 مدينة وبلدة.