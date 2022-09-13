حجز دعوى استئناف 15 طبيبًا على حبسهم بقضية الطفلة تسبيح بقنا للحكم غدًا

قنا صابر سعيد

قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى استئناف 15 طبيبًا على حبسهم في قضية الطفلة تسبيح والتي أصيبت بالعمى، للحكم غدًا الأربعاء.

وكان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، كلف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بحضور جلسة الاستئناف في قضية أطباء أطفال مستشفى قنا العام والتي نظرتها محكمة جنح مستأنف قنا اليوم الثلاثاء.

وأكد حسين خيري على دعم نقابة الأطباء الكامل للأطباء في هذه القضي والتي تابعتها النقابة العامة للأطباء وحضرت متضامنة ومتداخلة مع الأطباء أثناء نظر القضية أمام القضاء، كما أكد نقيب الأطباء على احترامه الكامل وثقته ومجلس نقابة الأطباء في عدالة ونزاهة القضاء المصري الذي ينظر في قضايا الضرر الطبي بالقوانين الحالية المعمول بها، مشيراً إلى مطلب نقابة الأطباء الدائم بتشريع قانون المسؤولية الطبية الذي يتيح للقضاء والنيابة ادوات أكثر دقة من الناحية الفنية في قضايا المهن الطبية المختلفة.

وكان 13 طبيبًا من مستشفى قنا العام، المتهمين بإصابة الطفلة تسبيح بالعمى التام نتيجة إهمالهم الطبى، استأنفوا على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح قنا، بحبس خمسة عشر طبيبًا بمستشفى قنا العام، عامين مع الشغل وكفالة 50 جنية والزام كل منهم بدفع مائة الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.