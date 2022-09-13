جدعنة المصريين.. شهامة مزارع بالشرقية.. أنقذ طالبة قبل غرقها بسيارتها في الترعة

الشرقية - إيمان مهنى

سطر شاب يعمل مزارع بسيط، موقف بطولي، بعد أن نجح في انقاذ حياة فتاة من الغرق بعد إنقلاب سيارتها في الترعة، قفز خلفها وفتح الباب بقوة وأخرجها لتستقر السيارة بعدها في القاع.

التقي اليوم السابع باسرة الطالبة الناجية كاترين جميل طالبة بكلية طب الأسنان، والتي أعربت عن امتنانها للشاب وموقفه البطولي ، قائلة كنت علي الطريق وفجأة اختلت عجلة القيادة والسيارة تأرجحت يمينا ويسارا لتنزلق في ترعة الإسماعيلية.

وأكملت ظللت أضرخ واستغيث " الحقوني ، الحقوني " والسيارة تهبط للقاع والمياه أغمرت السيارة من داخل حتى وصلت قبل رقبتي وأنا احاول افتح الباب و الذي تأثر من ضغط مياه ، فجأة وجدت هذا الشاب يدفع الباب بقوة و ينجح في فتحه و أخرجي لتغرق بعدها السيارة في ثواني ، وخرجت علي الشط منهارة و حضرت أسرتي جاءت علي الفور .

ويكمل والد الطالبة ، أنه امس الاول كانت حنه نجله الأكبر وأعد سرادق كبير بطريق " ابوحماد/ الزقازيق" ، لاستقبال الأهل والأحباب الذين حضروا من كل المحافظات ، و نزلت نجلتي بسيارتها الخاصة متجه ناحية السرداق ، و نحن نستعد النزول من المنزل جاءنا الخبر هرعنا اليها .

اشار ان الشاب علي عبدالله علي السيد هو يعمل مزارع في ارض زراعية ، كان ياخذ قسط من الراحة فجأة شاهد الحادث و لم يتردد في المخاطرة بنفسه لإنقاذ نجلتي، والتي إنقاذها في اخر لحظة .

وأعرب والدها عن شكره و امنتانه لشاب البطل وقدم عبارات لشاب الذي رفض اخذ هدية تعبيرا عن تقديرنا لموقفه البطولي .

كان تلقي اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية ، اخطار من اللواء محمد الجمسي مدير مباحث الشرقية، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية بطريق " ابوحماد/الزقازيق" ، و انقذت قائدة السيارة و تحرر محضر بالواقعة.