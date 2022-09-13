جامعة سوهاج تعقد الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر شباب الباحثين الدولى

سوهاج محمود مقبول

عقدت جامعة سوهاج الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين" الدولي الثالث"، والذي سوف تقام فعالياته تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وذلك يومي ٢٢ و٢٣ من شهر فبراير القادم .

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن مؤتمر شباب الباحثين من المؤتمرات العلمية المتميزة، حيث شهد العام الماضي، اقبالاً كبيراً بمشاركة نخبة من شباب الباحثين ما بين متحدث ومعلق ومستمع من مختلف الجامعات المصرية والعربية، والافريقية، موضحاً أن الهدف من المؤتمر تشجيع شباب الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدنى، وتكوين فرق بحثية من جميع التخصصات، وذلك لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة.

وقد ترأس الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر، بحضور أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ومراجعة محاور المؤتمر وتحديد موعد استلام الأبحاث.

وقال "النعماني"، أن مؤتمر شباب الباحثين سيعقد للمرة الثامنة على التوالي في رحاب جامعة سوهاج، فهو يعد من اللقاءات العلمية المثمرة التي يتم من خلالها تبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية، كما يتم نشر الدراسات والبحوث المقبولة في المؤتمر بمجلة سوهاج لشباب الباحثين والحاصلة على تقييم 6 نقاط طبقاً لتصنيف المجلس الأعلى للجامعات هذا العام، حيث يتم تحكيم تلك الأبحاث من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية، والمکانة العلمية المتميزة في مجال التخصص.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، الدكتورة أماني أبو القاسم منسق المؤتمر، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفيه، الدكتورة رهام فاروق مسئول اللجنة التسويقية للمؤتمر، وعلي أبو الري مدير عام إدارة الدراسات العليا، ومحمد أبو عميرة مدير عام العلاقات العامة والاعلام، ونخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ممثلي الكليات المختلفة بالجامعة.