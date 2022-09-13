جامعة الإسكندرية تحصل على المركز الأول فى الطائرة الشاطئية ببطولة بلطيم

فاز فريق جامعة الإسكندرية للطائرة الشاطئية سيدات بالمركز الأول على مستوى الجامعات فى بطولة المتميزين ببلطيم، كما فاز فريق الكرة الخماسى بالمركز الثانى بالبطولة.
وكان قد فاز فريق جامعة الإسكندرية للطائرة على منتخب جامعة أسيوط 2 / 0، فى بطولة الفوج الثالث المتميزين رياضيًا ببلطيم، وذلك ضمن مشاركة الجامعة فى كافة الانشطة بالبطولة.
يذكر أن جامعة الإسكندرية فازت بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية فى بطولة الطائرة فتيات ورجال فريق جامعة الإسكندرية، وأهدت جامعة الإسكندرية كأس البطولة للروح الرياضية لجامعة الوادى الجديد.
وحضر حفل الختام الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل ناىب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، صبحي حسنين مستشار وزير التعليم العالى، عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى.
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