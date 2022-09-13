جامعة الإسكندرية تحصل على المركز الأول فى الطائرة الشاطئية ببطولة بلطيم

فاز فريق جامعة الإسكندرية للطائرة الشاطئية سيدات بالمركز الأول على مستوى الجامعات فى بطولة المتميزين ببلطيم، كما فاز فريق الكرة الخماسى بالمركز الثانى بالبطولة.

وكان قد فاز فريق جامعة الإسكندرية للطائرة على منتخب جامعة أسيوط 2 / 0، فى بطولة الفوج الثالث المتميزين رياضيًا ببلطيم، وذلك ضمن مشاركة الجامعة فى كافة الانشطة بالبطولة.