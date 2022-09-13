تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية فى أبو كبير بتكلفة 527 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعى مياه الشرب والأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 527 مليونا و200 ألف جنيه، لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الجارى سيشهد افتتاح 42 مشروعا فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكبارى) بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم فى إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أكد المحافظ أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه أبو كبير والتى تعمل بطاقة 34 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 500 مليون جنيه للقضاء على مشكلة ضعف المياه وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه فى قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي بعدد 11 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه وأعمال إنشاء مدرسة مجدى السيد نور الابتدائية بعدد 24 فصلا وبتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه وأعمال الإحلال الكلى لعدد 33 فصلا بمدرسة منشأة رضوان الإبتدائية رقم 2 بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه وأعمال الإحلال الكلى لعدد 11 فصلا بمدرسة منزل ميمون للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.