تنفيذ أعمال محور عمرو بن العاص فى الجيزة بنسبة 30%

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال إنشاء محور عمرو بن العاص، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 30%، وجار نهو الأعمال وتجهيز المسطحات اللازمة لإنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالمحور، الذي يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، ويربط محاور العروبة ومحمد أنور السادات (ترسا سابقا) بطول 4.3 كيلو متر.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية، وتنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق الحيوية.

ويعد محور عمرو بن العاص شريان جديد للتنمية يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجارى تنفيذها بمحافظة الجيزة، تعكس رؤية الدولة نحو تطوير المحاور بالمناطق التى تعانى من الكثافات المرورية ولم تمتد إليها يد التطوير منذ عقود طويلة، كونه سيسهم في تيسير حركة المواطنين وتخفيف الزحام المروري، وتخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، والتخفيف على المواطنين بمنطقة الهرم، والتى تمثل قلب محافظة الجيزة، وتعانى من اختناقات مرورية، يترتب عليها زيادة زمن الرحلات، وازدياد انبعاث العوادم، بما يؤثر على البيئة المكتظة بالسكان، حيث يملك طريقي خدمة موازيين للمحور بعرض 11 مترا و3 حارات مرورية لكلا منهما، ليصبح إجمالى الحارات المرورية بالمحور 12 حارة.

وتنبع الأهمية الكبرى لمشروع محور عمرو بن العاص في أنه يقع وسط أكثر المناطق ازدحاما في وسط الجيزة، وهى المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي محور صفط اللبن والدائري الجنوبي دائري المنيب – المعادي، حيث يأتي كأحد الحلول المرورية لتخفيف الكثافات وتسهيل الحركة المرورية، والتي كان من بينها تطوير محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) كمحور طولى داعم لشارعي الهرم وفيصل، خاصة مع غلق شارع الهرم لتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق، ولتيسير الربط ونقل الحركة التبادلية من وإلى محور الفريق كمال عامر (الزمر سابقاً) الذى قارب على الانتهاء.