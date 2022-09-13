تنظيم معارض منتجات التراث والأسر المنتجة على هامش سباقات الهجن بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق غدًا الأربعاء على مضمار نادى الهجن الرياضى المصرى غرب العريش بشمال سيناء فعاليات سباقات الهجن بعد فترة توقف.

قال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن السباق يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة العريش فى الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022 بمشاركة 35 شابا متطوعا.

أضاف مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه سينظم حفل افتتاح وختام وفقرات مصاحبة بينها عروض خيل وعروض فنية وفقرات شعر، لافتا إلى أنه تم الاهتمام بسوق التراث ضمن الفعاليات وفيه سيتم عرض منتجات تراثية تقدمها الأسر المنتجة ومشروعات الشباب، ومقررا أن يضم المعرض عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها، الى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.

وأشار إلى أن مضمار سباقات الهجن بالعريش يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى ادارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار، لافتا إلى أن مضمار الهجن المصرى يعد أول نادى لسباقات الهجن فى مصر حيث تم إشهاره فى الأول من أغسطس عام 1997، و مضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.

بدورهم يستعد ملاك الإبل فى شمال سيناء لاستئناف رياضة سباقات الهجن بميدان السباق بالعريش والذى منه تم انطلاق أول سباقات هجن على أرض مصر قبل نحو عقدين من الزمن .

قال حمدان قابل، من كبار ملاك الإبل بشمال سيناء، إنهم منذ أكثر من شهرين وهم يستعدون لسباق إحياء التراث وعودة رياضة بدأها الأجداد وأطلق فعاليتها الجيل المؤسس لرياضة الهجن فى مصر من على أرض ميدان سباقات الهجن بالعريش.

وأشار إلى أن الفعاليات مقرر أن تكون أشواط سباق موزعة على يومى 14 و15 سبتمبر الجارى وجارى تحديد اعداد الاشواط بحسب عدد الهجن المشاركة والذى لم يتحدد بعد حيث ستشهد ساحة المضمار خلال الأيام القادمة وصول افواج جديدة من الهجن من كل المحافظات للمشاركة فى السباق.

وقال إنهم كملاك للهجن يجهزون هجنهم للتسابق كما كان نظام السباق فى الماضى بمضمار العريش وهى الهجن فى سن لبان لمسافة 3 كيلو، والهجن سن أول صرايم مسافة 5 كيلو، وسن ثانى صرايم لمسافة 5 كيلو، وسن الثنايا مسافة 6 كيلو، وسن الرباع والزمول لمسافة 8 كيلو.