اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:16 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط خامات ومواد كيماوية لصناعة المواسير البلاستيك

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:08 م
"تموين الإسكندرية" تضبط خامات ومواد كيماوية لصناعة المواسير البلاستيك خامات - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.
 
قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى، مدير إدارة تموين برج العرب، بشن حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط أحد المصانع بحيازته خامات ومواد كيماوية  تستخدم فى صناعة مواسير البلاستيك و صناعة البويات مجهولة المصدر، ومنتجات غير مدون عليها أي بيانات، وتم ضبط التحفظ على 384 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها  9600كجم من مادة تستخدم في صناعة البلاستيك مستوردة ومجهولة المصدر المستندات الدالة علي مشروعية.
 
عدد 10 مكعبات سعة الواحد 1000 لتر بداخلها مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات,600  شيكارة زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 15000 كجم منتج نهائي بداخلها بودرة بيضاء اللون غير مدون عليها أي بيانات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
 
 
 
 

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