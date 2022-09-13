تموين الأقصر تتحفظ على أرز بدون فواتير وتحرر محاضر للمخابز المخالفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى التحفظ على كميات أرز بدون فواتير، كما تم تحرير محاضر مخالفات لمخابز.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات التموينية بالمخابز والمحلات والأسواق لخدمة المواطنين.

وفى هذا الصدد قامت إدارة تموين البياضية بحملة على الأسواق والمخابز البلدية، تم خلالها التحفظ على كميات من الأرز بدون فواتير فى إحدى المحلات التجارية وتحرر المحضر اللازم، وتم المرور على منافذ مشروع جمعيتي بالحبيل لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية المدعمة مشروع جمعيتي.

أما بالنسبة للمخابز البلدية، فقد قام رجال تموين الأقصر بالمرور على مخابز الحبيل لتقييم إنتاج المخابز البلدية وتم الترصيد لـ3 مخابز وضبط مخبز بمخالفة (غلق المخبز فى المواعيد الرسمية بدون إذن مسبق)، وآخر أنتج خبز غير مطابق للمواصفات وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى نفس السياق بإدارة تموين إسنا تم المرور بدائرة الإدارة على الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة، للتأكد من تطبيق القرار رقم 66 لسنة 2022، وتلاحظ وجود الأرز وبالأسعار المقررة، حيث أسفر المرور عن تحرير عدد 9 مخالفات تموينية، شملت بيانها ما يلي:- (عدد 3 عدم إعلان عن الأسعار - عدد 3 محضر شهادة صحية - عدد 2 مخبز مخالف للمواصفات - مخبز توقف عن الإنتاج بدون عذر)، كما تم المرور على المحلات المشاركة فى معرض أهلاً مدارس، وكذلك المعرض الرئيسى بشارع أحمد عرابي بميدان السيدة زينب.



التحفظ على 150 كيلو أرز بدون فواتير بالأقصر



تموين الأقصر تتحفظ على 150 كيلو أرز بدون فواتير



جانب من التحفظ على كميات الأرز بدون فواتير