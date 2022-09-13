تعليم مطروح: جولات بالإدارات التعليمية لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد

مطروح - فريق المحافظات

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه فى إطار استعدادات الوزارة لانطلاق الدراسة بداية أكتوبر المقبل، قام أعضاء أقسام التطوير التكنولوجى بجولات ميدانية بجميع الإدارات التعليمية فى العديد من المدارس بكافة المراحل التعليمية، وذلك للوقوف على الأعطال وإصلاحها على الفور وتنفيذ إجراءات الصيانة الدورية لأجهزة الحاسب الآلى واختبار مدى جاهزية البنية التكنولوجية لفعاليات العام الدراسى الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه يتم حالياً جولات متابعة ميدانية من أعضاء إدارة المتابعة المركزية بالمديرية وأقسام المتابعة بالإدارات التعليمية، وموجهى المواد الدراسية شملت كافة الإدارات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة وتقييم كافة جوانب العملية التعليمية والوقوف على الإيجابيات وتدعيمها، ورصد نقاط الضعف والسلبيات ومعالجتها فورا في إطار تربوي مناسب.

وأكد ضرورة تحديد المشكلات ،التي تواجه منظومة العمل في المدارس، ووضع الحلول الفورية لها مع استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتحقيق، ذلك لضمان تحقيق انطلاقة متميزة لعام دراسي جديد يسوده الانضباط والالتزام.