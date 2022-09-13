"تعليم أسوان" تتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد بمدارس دراو

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، الاستعداد للعام الدراسي، حيث يجرى الاستعداد للعام الدراسى الجديد فى جميع المدارس من خلال أعمال الصيانة والنظافة، وتغيير اللافتات وتركيب الأعلام واستلام الكتب الدراسية وصيانه المقاعد الدراسية، وتعقيم وتطهير الحمامات، وتركيب النوافذ والشبابيك وغيرها من الاستعدادات.

وفي مركز دراو، تفقد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية اليوم استعداد مدارس قرية الشطب للعام الدراسي الجديد، وشملت الجولة، مدرسة مجمع الشطب الابتدائية، ومدرسة طه محمد صالح الابتدائيه ومدرسة الشطب الاعداديه ومدرسة دراو الثانويه التجارية بنين، وذلك للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، وكذا لحل المشكلات التى تواجه المدارس وتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد.