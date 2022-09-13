تعرف على الدراسات المقدمة فى دير أنافورا بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

لا يقتصر البعد الروحى فى الكنيسة الأرثوذكسية على القداسات والصلوات اليومية فقط وإنما تقديم دراسات للكتاب المقدس وبانوراما الكتاب المقدس لترسيخ الإيمان الأرثوذكسى، كما يعتبر البعد المسكونى من خلال الإنفتاح الروحى، وقبول الآخر، لأن الجميع فى دائرة الحب، وخلق مساحة آمنة لتبادل الخبرات بمعنى التأصيل المنفتح، البعد التعليمى من خلال الدراسات المقدمة التى تقوم بتدريب الأفراد لتحقيق المهارات اللازمة للحياة.

ويتسم البعد الإجتماعي بالربط بين الثقافات والطبقات الإجتماعية و تمكين الأشخاص المهمشين إجتماعياً و خلق مساحة للمساواة والعدالة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز الدراسات المقدمة في دير أنافورا.

1 - دبلومة دراسات عليا في التنمية المحلية وحقوق الأنسان الجامعة الكاثوليكية CIEDIL & IDHL – ليون – فرنسا .

2 - ماجيستير في Transformational development من Eastern College أستراليا.

3 - بكالوريوس في العلوم اللاهوتية

4 - دبلومة في السلوكيات الإدمانية التابعة لبرنامج الحرية للعلاج والوقاية من الإدمان والإيدز.

5 - كورسات متخصصة فى علم الأيقونات القبطية.

6 - برامج تمكين المرأة.

7 - الصحة النفسية.