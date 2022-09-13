تعرف على أهم تكليفات وزير الرى بشأن تبطين الترع

كتبت أسماء نصار

اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالوجه البحرى للتعرف على الإنجازات السابقة وأبرز التحديات التى تواجه منظومة العمل وسبل التعامل الفعال معها.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التكليفات:

1- الكفاءة هو المعيار الأساسى في تقييم قيادات الوزارة والعاملين بها .

2- جميع القيادات مسئولين عن إتخاذ كافة القرارات اللازمة لتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروعات مع مراعاة كافة النواحى الفنيةوالقانونية والمالية المنظمة

3- نسعى للإرتقاء بدور مهندس الرى وتوفير كافة أشكال الدعم له للقيام بمهامه الوظيفية طبقا للوائح والقوانين

- تواصل مستمر بين قيادات الوزارة والإدارات للتعامل الفورى مع تحديات العمل.

4- ضرورة الإستمرار فى التواصل مع المنتفعين والإستماع الى شكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت .

5- التنسيق الدائم والفعال بين إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات لضمان الإدارة المتميزة لكافة عناصر المنظومة المائية .

6- مناقشة بدائل تأهيل الترع وإستخدام تقنيات أكثر إستدامة ، وإجراء دراسة لكل ترعة على حدى لتحديد إسلوب التبطين الأمثل ومدىإحتياج الترعة للتأهيل جزئياً أو كلياً.

7- مناقشة مختلف الأراء بشأن إستخدام نظم الرى الحديث ، وذلك فى ضوء إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعةودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة

8- التوجيه بمواصلة العمل الجاد فى مشروعات الحمام وتنمية شمال سيناء وتنمية جنوب الوادى وحماية الشواطئ ، والإستمرار فى حملاتالإزالات.

9- التنسيق مع المحليات لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.

10- الإستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل من خلال متابعة منشآت الحماية ومخرات السيول

11- مواصلة العمل على حصر أملاك الوزارة وإختيار أفضل السبل لإستثمارها.