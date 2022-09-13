تعرف على أنواع إطارات السيارات المناسبة لفصول السنة الأربعة وطرق حمايتها

كتبت أمانى سمير

تعد الإطارات من أكثر الأشياء التي يجب الكشف عليها بشكل دوري ومتابعة ضغط الهواء بها مرة اسبوعيا علي الاقل خاصة لانها عرضة للضرر في اي من فصول السنة الأربعة خاصة فصل الصيف بسبب شدة الحرارة ، ومع درجات الحرارة المرتفعة هذه ينبغي دائماً التأكد من ألا تتسبب الحرارة فى طرد الهواء من داخل الإطارات – مما قد يتسبب في فقدان سيطرتك على السيارة ، لأنه من المعروف أن الهواء ينكمش بالبرودة ويتمدد بالحرارة.

يختلف ضغط الهواء باختلاف نوع السيارة وحسب تعليمات الشركة المصنعة طبقا لحجم السيارة والجنط وخلافه .

لذا لابد وان نعرف متى ينفجر إطار السيارة لتفادي هذه الحالات قدر الامكان وتقليل فرص انفجاره اولا : ضغط الهواء داخل إطار السيارات العادية يتراوح بين 30 و35 رطل/بوصة مربعة فازدياد ضغط الهواء ببضع بارات قد يؤدى إلى انفجار الإطار.

كما أن النفخ المبالغ فيه للإطار فى يعمل علي افساد المكابح وجعلها لا تعمل بكفاءة وبالتالي تلف الإطار قبل عمرها الافتراضي، كما ان العوامل المؤثرة في عملية الاحتكاك مع الأسفلت أثناء القيادة قد تكون سببا في رفع درجة حرارة الاطارات خصوصاً في الصيف .

تم تصميم الإطارات لمقاومة درجات الحرارة المختلفة سواء المرتفعه او المنخفضة والتآكل والتشقق، ولكن هناك بالتأكيد هناك حد أقصى لما يستطيع المطاط تحمله ، فمثلاً، يستطيع مطاط المنطاد تحمّل كمية معينة من الهواء قبل أن ينفجر كما هو الحال في الإطار أيضاً لذا يجب ان تراقب حدوث هذه العلامات لحماية إطارك من الانفجار وايضا السيارات الحديثة تعطي انذار بلوحة التحكم بالسيارة وإذا لاحظت أياً من هذه العلامات فاركن سيارتك حتى تبرد الإطارات وبعدها اذهب للكشف عنها وعمل الازم .

إذا كنت تقود لمسافات طويلة يجب ملاحظة الآتى:

هل الاطارات منفوخة بصورة مثالية – يعتمد الضغط المثالي للهواء للقيادة بصورة آمنة على نوع السيارة التي تقودها.

يجب لأن تحدد الشركة المصنعة للسيارة الضغط الموصى به، ويكون عادة مذكوراً على باب السائق من الداخل وفي دليل مستخدم السيارة.

كما يجب ملاحظة عدم الخلط بين الكمية “الموصى بها” و”أقصى” كمية يتحملها الإطار والتي تكون مكتوبة على الإطار نفسه.

يجب التأكد من ضغط الإطار – قم بقياس ضغط الهواء للإطار قبل الانطلاق باستخدام جهاز قياس الضغط و تفقّد ضغط الإطار كل ساعتين أو كل 160 كلم لمزيد من الأمان.

استبدل الإطارات المتهالكة – الإطارات المتهالكة هي الأكثر عرضة للانفجار كما يمكنك التفكير باقتناء الإطارات المخصصة لجميع الفصول أو إطارات الصيف المصممة خصيصاً لتحمّل درجات الحرارة العالية.

اعتنِ بالإطارات ونظافتها– أضف طبقة من الشمع على إطاراتك لتحافظ عليها من التيبس.

التزم بحدود السرعة – كلما زادت السرعة كلما زاد معدل الاحتكاك وبالتالي ترتفع حرارة الإطار مما يزيد من احتمالية انفجاره.

يجب الأخذ في الإعتبار حمولة السيارة – لانه كلما زادت حمولة السيارة كلما زاد الوزن الذي تتحمله الإطارات وبالتالي يزداد احتمال انفجارها.