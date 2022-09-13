تشكيل لجنة لاختيار المرشحين لتولى القيادات الوسطى والمناصب القيادية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضويه كلا من السكرتير العام - السكرتير العام المساعد - الخبير الوطنى بالمحافظة - الخبير الوطنى لتنمية الموارد البشرية بالمحافظة.

أوضح المحافظ أن اللجنة تختص بالإشراف على اللجان الفرعية الخاصة بإختيار المرشحين من التقسيمات التنظيمية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والقرى بدائرة المحافظة لإجراء المقابلات الشخصية والإختبارات اللازمة لإعداد وتأهيل كوادر الصف الثانى والثالث لتولى القيادات الوسطى والمناصب القيادية لشاغلى الوظائف الإشرافية وكذا وظيفة نائب رئيس مركز - سكرتير مجلس مدينة - رئيس وحدة محلية قروية - سكرتير وحدة محلية قروية، وتقييم أداء كل منهم من خلال الإختبارات والبيانات الوظيفية الأساسية لكل مرشح والعرض بالنتيجة،مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

أضاف محافظ الشرقية أن القرار رقم 11739 لسنة 2022 جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى كتاب دورى وزارة التنمية رقم 20 لسنه 2022 بشأن توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء لإعداد كوادر الصف الثانى والثالث لتدريب القيادات الوسطى وتأهيلها ونقل الخبرات إليها بما يُتيح تصعيدها للمناصب القيادية تدريجيا وعلى مقترحات ضوابط الإختيار والتأهيل المعتمده فى هذا الشأن ولصالح العمل.