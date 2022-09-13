تحرير 33 محضر نظافة وعدم حمل شهادة صحية فى شرم الشيخ

جنوب سيناء - ياسر عامر

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء برئاسة الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى، حملة تموينية موسعة للرقابة على الأسواق، أسفرت عن تحرير 10 محاضر نظافة من إجمالى 15 منشأة وتحرير 23 محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية، كما تم إعدام 105 كجم أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضر ضبط لبقوليات وملح بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك بلغ وزنها 1665 كجم، وذلك خلال قيام لجنة من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء برئاسة الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى، بالمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ استعداداً لانطلاق مؤتمر المناخ COP 27 والمقرر انعقاده في نوفمبر المقبل 2022.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأكد رخا، استمرار حملات المرور على مدن المحافظة لتقديم غذاء صحي أمن لجميع مواطني وقاطني المحافظة والقادمين اليها.