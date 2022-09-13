تجديد حبس لص سرق مجوهرات من شقة سيدة فى الخليفة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مجوهرات من شقة سيدة بمنطقة الخليفة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات، حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، بحوزته مشغولات ذهبية، حال قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم.

بمناقشته، باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، حال قيامه بأعمال داخل المجمع السكنى محل سكنها، مستغلاً عدم تواجدها بالمنزل، وباستدعاء المجنى عليها أمام اللواء علاء بشندى تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.