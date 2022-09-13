تجديد حبس عامل 15 يوماً لاتهامه بقتل ربة منزل فى أطفيح

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل بأطفيح 15يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بقتل ربة منزل اعتقد المتهم أن المجنى عليها التى تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.

كما كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

واعترف المتهم بقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح بالجيزة، عقب القبض عليه، وذكر أنه كان يمر بأزمة نفسية، واعتقد أن المجني عليها التي تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.

وأضاف المتهم أنه نشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليها بسكين، للانتقام منها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية، ومنعه من الزواج.