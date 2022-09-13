تأجيل محاكمة متهم بذبح شاب فى سوهاج لورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهم "ع.ح" 30 عاما والمتهم بقتل المجني عليه "ك.ن.م" بدائرة مركز أخميم إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية بسوهاج .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث القضية بمركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه والعثور على جثته بدائرة المركز، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه فقام المتهم بدفع المجني عليه، من فوق دراجته النارية وانهال عليه بالضرب بساطور كان بحوزته، مما نتج عنه عدة كسور بالجمجمة، ونزيف بالمخ، وقطع بأوتار اليد، و تم نقل المجنى عليه الى المستشفى إلا أنه توفى بعد 3 أيام من محاولة إنقاذه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات .