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بوريل يحث أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا فى أقرب وقت ممكن

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:44 م
بوريل يحث أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا فى أقرب وقت ممكن بوريل
كتب أحمد عرفة

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حث جوزيب بوريل مسئول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا فى أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أن هذا القرار يجب أن تتخذه السلطات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسئول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا أعرف متى يجب أن تبدأ مفاوضات السلام الأولى، ولا يمكنني تقديم المشورة بشأن هذه المسألة إلى رئيس أوكرانيا، لأنه يواجه هذا الغزو، وبالنسبة لنا، كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل.

وأوضح مسئول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن محادثات السلام تبدأ عندما تسمح الظروف بذلك.

 


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