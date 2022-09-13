اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:48 م
أكرم القصاص
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بطلة دمياط للبوكس تفتتح مشوارها فى بطولة إفريقيا بفوز ساحق

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:26 م
بطلة دمياط للبوكس تفتتح مشوارها فى بطولة إفريقيا بفوز ساحق بطلة دمياط للبوكس
دمياط - فريق المحافظات

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حققت اللاعبة يمني عياد بطلة مصر في لعبة البوكس فوزا كبيرا في مستهل مشوارها في بطولة أفريقيا التي انطلقت اليوم في مابوتو بموزمبيق.
 
وتمكنت اللاعبة المصرية "يمني عياد" من الفوز في المباراة الافتتاحية اليوم بمجموع الجولات، لتصعد إلي المباراة القادمة والتي ستحدد بشكل كبير لاعبي المراكز الأولى بالبطولة. 
 
وكانت لاعبة دمياط قد حققت الميدالية البرونزية ببطولة دورة ألعاب البحر المتوسط في لعبة البوكس لتصبح أول فتاة مصرية تحقق ميدالية في لعبة هذه اللعبة. 
 
كما أطلقت جامعة دمياط اسم اللاعبة على تحدي الحلبات الخاصة بالتدريب تكريما لها على إنجازها بالبطولات القارية. 
 
 

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افريقيا

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