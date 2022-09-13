اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المطران إستفانو

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:21 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المطران إستفانو بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المطران إستفانو
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل اليوم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برفقة  الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، سيادة المطران إستفانو، والوفد المرافق له، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

 

وفى سياق متصل، زار اليوم وفد المطران بعض  المراكز التابعة لمكتب دياكونيا للتنمية، حيث كان فى استقبالهم الأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية.

 

وتعرف الوفد المرافق على مقر حضانة الأم تريزا، ومركز الأم تريزا، لخدمة ذوي الهمم بعزبة النخل، بالإضافة إلى بعض ورش العمل، المقامة بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، بعين شمس.

 

وانتهت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين.

جانب من استقبال بطريرك الأقباط الكاثوليك
جانب من استقبال بطريرك الأقباط الكاثوليك

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

 

الكنيسه الكاثوليكيه

المطران استفانو

اخبار الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق



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