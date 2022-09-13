براءة 18 متهما فى قضية تسهيل سفر أشخاص بهجرة غير شرعية فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية ببراءة 18 متهما في القضية المتهمين فيها بتهريب مجموعة من الشباب خارج البلاد، عن طريق الهجرة غير الشرعية في القضية رقم 12115 لسنة 2022 جنح مركز بسيون والمقيدة برقم 1465 لسنة 2022 كلى غرب طنطا.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، ووجهت تهمة تهريب أشخاص عن طريق الهجرة غير المشروعة لـ18 متهما، وتعريض حياتهم للخطر، بعد أن كون المتهم الرئيسي تشكيلا عصابيا لاستقطاب الشباب راغبي السفر للخارج بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.