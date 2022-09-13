بجنيه واحد فقط.. اعرف ازاى تستمتع بإجازتك والتنزه داخل دمياط.. صور

دمياط - فريق المحافظات

تمتاز محافظة دمياط بوجود عدد من الأماكن التى يمكنك التنزه بها، ولعل أبرز تلك الأماكن هي مدينة رأس البر، فهي تمتلك العديد من المزارات أبرزها منطقة اللسان.

ولكن داخل مدينة دمياط، وتحديدا ميدان الساعة وسط المحافظة، نجد مكانا آخر لا يقل في شهرته عن مدينة رأس البر، هذا المكان هو الآخر أصبح قبلة الأسر المصرية التي تبحث عن أماكن للتنزه، خاصة وأنه لم يكن مكلفا ابدا، فقط بجنيه واحد ستقضي إجازتك.

"حديقة بنت الشاطئ" أحد الأماكن المطلة على كورنيش دمياط، يمكنك قضاء يومك بداخلها بدون تكلفة عالية، تمرة الدخول سعرها جنية واحد فقط للفرد.

حديقة "بنت الشاطئ" أحد المشروعات التي تم تطويرها حديثا داخل محافظة دمياط، بدأت في استقبال المواطنين منذ عدة شهور عقب قيام وزير التنمية المحلية السابق وكذلك وزير الإسكان بافتتاحها رسميا.

تمتاز الحديقة بمكانها وسط المحافظة، ستجدها قريبة من أسواق دمياط الشعبية، أيضا منطقة المطاعم قريبة جدا منها.

أما داخل الحديقة ستجد منطقة العاب للاطفال، كذلك ستجد استراحات متعددة جميعها تطل على النيل مباشرة.



استقبال الأهالى بحديقة بنت الشاطئ في دمياط



توافد الأهالى بحديقة دمياط



توافد أهالى دمياط على حديقة بنت الشاطئ



حديقة بنت الشاطئ بدمياط



حديقة بنت الشاطئ في دمياط



حديقة دمياط



متنزهات دمياط

بعد أن تم تأمين الحديقة بسور حديدي، أصبح أكثر أمانا بالنسبة للأسر الدمياطية، الجميع بدأ يهتم بزيارة حديقة " بنت الشاطئ" خاصة من يرغبون في إيجاد مكان آمن على أطفالهم.

وفرت محافظة دمياط خدمات كثيرة في هذا المكان كان أبرزها توفير وسائل المواصلات المختلفة، كذلك وجود منطقة ألعاب الأطفال.