بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 فى انقلاب سيارة بترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 3 أطفال بينهم شقيقان، وأصيب 6 آخرين بينهم الأب والأم ووالد ووالدة الأم، بإصابات مختلفة، ليجرى نقلهم إلى مستشفى سيدى سالم المركزى.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة سيدى سالم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق سيدى سالم شابة، لينتج عن ذلك مصرع 3 أطفال عقب وصولهم إلى المستشفى وإصابة 6 أشخاص بإصابات خطرة، حيث تشير نتائج التحريات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة من يد سائقها لتنقلب فى الترعة.

تبين من سجلات مستشفى سيدى سالم المركزى، وفاة كل من يوسف محمد حمدين سنتين، رغد محمد يوسف حمدين 7 شهور، احمد تامر عبد المطلب 3 سنوات، كما أصيب فى الحادث كل من سعاد محمد يوسف حمدين سنتين، مصابة باضطراب بدرجة الوعى وتركيب أنبوبة حنجريه، اسماء خالد على، 35 عام، مصابة باشتباه نزيف بالمخ والبطن، محمد يوسف حمدى 35 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، تهانى محمد عبد المعبود، 55 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، حنان خالد على، 35 عام، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، خالد محمد على، 62 عام، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.