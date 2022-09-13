بابوا غينيا الجديدة تقيم حفلا لإعلان تشارلز الثالث رئيسًا جديدا للدولة

أ.ش.أ

أقام قادة بابوا غينيا الجديدة حفلا اليوم الثلاثاء، من أجل تكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية وإعلان الملك تشارلز الثالث رئيسا جديدا للدولة.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحاكم العام لبابوا غينيا الجديدة "بوب داد" ورئيس الوزراء "جيمس مارب" شاركوا كبار الشخصيات في مراسم الاحتفال التي أقيمت خارج البرلمان في العاصمة "بورت موريسبي"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وقادة آخرين سيلتقون بالملك تشارلز يوم الجمعة المقبلة والذي يتزامن مع ذكرى استقلال بابوا غينيا الجديدة.

وتعد بابوا غينيا الجديدة واحدة من بين خمس دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي يتولى فيها الملك البريطاني رئاسة الدولة.