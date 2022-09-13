انهيار مبنى سكنى بالعاصمة الأردنية.. ورئيس الوزراء يفتح تحقيقا فى الحادث

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن انهيار مبنى سكنى مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق بحى اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمان، وأن هناك عددا من الأشخاص محاصرين تحت أنقاض المبنى المنهار، مؤكدة أنه يتم التعامل مع العقار المنهار والذى أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، حيث تم إخلال 5 إصابات حتى الأن، ومازالت طواقم الدفاع المدنى تتعامل مع الحدث، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة سكاى نيوز عربية.

ووصل رئيس الوزراء الأردني، إلى موقع العقار المنهار بحى جبل اللويبدة، للإشراف على عمليات الإنقاذ، وأعلن وزير الإعلام إن رئيس الوزراء فتح تحقيقا في حادثة انهيار بناية اللويبدة للوقوف على الأسباب، مؤكدا على إنه لم يتم تسجيل وقوع أي وفيات جراء انهيار البناية المكونة من 4 طوابق.

وكان الأمن العام الأردني، قد أعلن إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة، المنهار والذى أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، حيث تم إخلال 5 إصابات حتى الأن.