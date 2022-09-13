انقلاب سيارة بترعة بسيدى سالم وإصابة 9 أشخاص بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد طريق سيدي سالم شابة، بنطاق مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة ملاكي في إحدى النوع، نتج عن ذلك إصابة 9 أشخاص بإصابات خطرة، حيث اختلت عجلة القيادة من يد قائدها ليصاب المصابين.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي علي طريق سيدي سالم شابة، لينتج عن ذلك إصابة 9 أشخاص بإصابات خطرة.

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بمستشفى سيدي سالم المركزي، فيما دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بسيارات الإسعاف لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.