انتهاء تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بأبو كبير بتكلفة 527 مليون جنيه

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الإنتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعي مياه الشرب والأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 527 مليون و200 ألف جنيه لافتاً إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد إفتتاح 42 مشروع في قطاعات "مياه الشرب و الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الإسكان – الطرق والكباري"، بتكلفة مليار و795 مليون جنيه وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية الشاملة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أكد المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه أبو كبير والتي تعمل بطاقة 34 ألف م3 / اليوم وبتكلفة 500 مليون جنيه للقضاء على مشكلة ضعف المياه وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

أضاف المحافظ أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلي للتعليم الأساسي بعدد 11 فصل وبتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه وأعمال إنشاء مدرسة مجدي السيد نور الإبتدائية بعدد 24 فصل وبتكلفة 7 مليون و 400 ألف جنيه وأعمال الإحلال الكلي لعدد 33 فصل بمدرسة منشأة رضوان الإبتدائية رقم 2 بتكلفة 8 مليون و 500 ألف جنيه وأعمال الإحلال الكلي لعدد 11 فصل بمدرسة منزل ميمون للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و600 ألف جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.



مشروعات خدمية وتنموية بأبو كبير (1)



مشروعات خدمية وتنموية بأبو كبير (2)