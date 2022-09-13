اليوم.. انعقاد المؤتمر الدولى الـ33 بـ"اقتصاد القاهرة" حول الإحصاء والنمذجة

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، المؤتمر الدولى السنوى الثالث والثلاثين " للإحصاء والنمذجة فى العلوم الاجتماعية والإنسانية"، خلال يومى 13 و 14 سبتمبر الجارى بقاعة ساويرس بالكلية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وبمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ونخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى مجال الإحصاء، ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر ONLINE من خلال تطبيق ZOOM.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر الدولى للإحصاء والنمذجة فى العلوم الاجتماعية والإنسانية يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء والأكاديميين المشاركين فى جلسات المؤتمر حول أهمية الإحصاء فى العلوم الاجتماعية والانسانية، مضيفًا أن المشاركين سيبحثون الأساليب الحديثة فى العمل الإحصائى من حيث جمع البيانات وتحويل الإحصاء إلى معرفة من خلال التطبيقات الميدانية وتطوير الأساليب والطرق الحديثة واستخدام الأساليب الإحصائية فى تعزيز جودة البيانات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر سوف يتضمن خمس جلسات علمية تتناول موضوعات مختلفة من بينها الإحصاء الحيوي، والإحصاء التطبيقي، ودراسات الصلاحية، لافتًا إلى عقد المؤتمر جلسة خاصة بمشروعات تخرج الطلاب تشجيعًا لهم للتوسع فى مجال الدراسات الإحصائية وتطوير العمل الإحصائى داخل مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية هذا المؤتمر والذى تحرص الكلية على إقامته سنويًا منذ عام 1989 ويمثل تجسيدًا للتعاون بين الكلية والمؤسسات التنفيذية والبحثية والأكاديمية المختلفة.

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن المؤتمر سوف يبدأ بحلقة نقاشية تحت عنوان "الأدلة والإحصاءات الموجهة للطفل" ويترأسها الدكتور حسين عبد العزيز الاستاذ المتفرغ بالقسم ومستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، ويتحدث فيها كل من الدكتورة فاطمة الزناتى الأستاذ المتفرغ بقسم الإحصاء، والأستاذة منار سليمان مسئول المعلومات والإحصاء بيونيسيف مصر، ويشارك بالتعقيب الدكتور عاطف الشيتانى مستشار وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة رشا رمضان الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالكلية.