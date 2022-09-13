اليوم السابع: رصاصة المتحدة فى قلب الشائعات

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها المجموعة الإعلامية الأكبر فى الشرق الأوسط تبدأ مهمة وطنية للتصدى للأكاذيب.. سياسيون يشيدون ببث نشرات متخصصة لمواجهة المتلاعبين بالرأى العام ويؤكدون: حائط صد وإعادة اعتبار للوعى..

اقرأ فى العدد أيضا..

- الرئيس السيسى فى الدوحة وترحيب قطرى واسع بالزيارة.. الرئيس يصل إلى مطار حمد والأمير تميم فى مقدمة مستقبليه.. و«قنا»: الزيارة تأكيد للعلاقات الوطيدة وجهود خدمة القضايا العربية

- تدريب 9 آلاف شاب على 49 مهنة خلال الشهور المقبلة.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير القوى العاملة ملفات الوزارة ويشدد على تعزيز التعاون مع «اتحاد الصناعات» فى تأهيل خريجى المدارس الفنية.. وصندوق إعانات الطوارئ يدعم 420 ألف عامل فى 4 آلاف منشأة بأكثر من 2 مليار جنيه خلال 20 سنة

- «التعليم» تفتتح مدارس مصر المتميزة فى السويس

- الحكومة تنفى تفويض النقابات بمعادلة شهادات خريجى الجامعات بالداخل والخارج

- «المالية»: زيادة تحويلات العاملين بالخارج تؤكد ثقتهم فى اقتصاد مصر

- رئيس الوزراء يلتقى مجموعة مستثمرين أجانب ومحليين بمقر هيئة الاستثمار.. رسائل دعم حكومية

للاستثمار والمستثمرين.. "مدبولى": أتابع الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات

- فى أول اجتماع بالعام المالى 2022/2023.. «اقتصادية قناة السويس» توافق على مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية إقامة منطقة لوجستية وتوسعات جديدة بشرق بورسعيد

- خطوة على طريق توطين صناعة الدواء.. بدء إنتاج لقاح «أنفلونزا الطيور» محليا نوفمبر المقبل.. «فاكسيرا»: المصنع يتكلف 20 مليون دولار ويعمل وفق معايير عالمية ونستهدف 70 %من الاحتياجات المحلية

- وزيرة التضامن تبحث استراتيجية التوسع فى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.. نيفين القباج: إعفاء ذوى الإعاقة الشديدة المتقدمين للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبى المميكن لدى وزارة الصحة

- تحذير صارم من «العملات الافتراضية».. البنك المركزى يحذر من التعامل فى كل الأنواع المشفرة.. ويؤكد: عالية المخاطر

- غدا.. آخر مهلة لتسجيل نقاط البيع ضمن منظومة «الإيصال الإلكترونى»

- 3390 محلا بالأوكازيون الصيفى.. وخط ساخن لـ «العروض الوهمية».. استمرار تخفيضات الأسعار حتى دخول المدارس.. و«حماية المستهلك» يتصدى محاولات التلاعب وخداع المواطنين

- إدراج 18 مجموعة صيدلية على جداول المخدرات.. هيئة الدواء: ملتزمون بالاتفاقيات الدولية للرقابة على المستحضرات المخدرة