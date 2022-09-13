اليابان: رياح عاتية تعصف بمجموعة من الجزر أثناء مرور إعصار مويفا

طوكيو (أ ش أ)

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن إعصار "مويفا" تسبب فى رياح قوية أثناء مروره بمجموعة من الجزر فى مقاطعة أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب اليابان فى مساره البطئ نحو بحر الصين الشرقى.

وحثت هيئة الأرصاد - حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، على توخي الحذر من الرياح القوية والأمواج العالية والانهيارات الأرضية وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية الصعبة حتى الغد، موضحة أنه من المتوقع أيضا أن يستمر الإعصار فى الاتجاه شمالا نحو البر الرئيسي للصين يوم الخميس المقبل.

وتوقعت أن تصل سرعات الرياح القصوى في أوكيناوا اليوم إلى 180 كيلومترا في الساعة، مع سرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا في الساعة غدا، كما توقعت هطول 100 مليمتر من الأمطار في أوكيناوا لمدة 24 ساعة تنتهي في السادسة من صباح غد الأربعاء، (بتوقيت اليابان).