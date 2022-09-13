النيابة الإدارية تقدم التعازى لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى وفاة والدته

تقدم المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالنيابة عن جميع مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التعازى للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى وفاة المغفور لها والدته.

واستقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفد المرافق له من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، حيث كان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وقام بالترحيب بهم وتعريفهم بالمتحف ونشأته وأنشطته وفعالياته المختلفة ودوره كصرح حضارى وثقافي.

كما اصطحبهم فى جولة داخل قاعات المتحف حيث قام الأستاذ سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية بشرح أهم المعروضات الأثرية والتراثية، والتى تحكى قصة إبداع الشخصية المصرية عبر العصور وحضاراته من قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر .

واختتم الضيوف الزيارة بمشاهدة بانوراما المتحف المطلة على بحيرة عين الصيرة، كما قدم الدكتور أحمد غنيم للمستشار بولس فهمى رئيس الوفد هدية تذكارية عبارة عن كتيب المتحف والكتالوج الخاص بالمومياوات.

وأعرب الضيوف عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز المتحف موجهين الشكر والتقدير لإدارة المتحف على ما يبذلونه من جهد لتعظيم دور المتحف كصرح ثقافى وحضارى وتعليمى .