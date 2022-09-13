"المرجيحة السبب".. التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة طفل لقى مصرعه خلال اللعب داخل مسكنه في منطقة الصف، وذكروا أن الطفل خلال اللعب بواسطة حبل "المرجيحة"، التف حول رقبته، مما أسفر عن تعرضه للاختناق ومصرعه.

وناظر رجال المباحث جثة الطفل، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، سوى أثار التفاف الحبل حول رقبته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

ولقى طفل مصرعه نتيجة التفاف حبل حول رقبته خلال اللعب بـ"مرجيحة"، في منطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل خلال اللعب، التف حبل حول رقبته، ما أسفر عن اختناقه ومصرعه.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.