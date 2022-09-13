اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:04 م
أكرم القصاص
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الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني في أوزبكستان الخميس

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:00 م
الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني في أوزبكستان الخميس الرئيس الروسي ونظيره الصيني
وكالات

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قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج، في أوزبكستان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للأمن، الخميس، 15 سبتمبر الجاري.

وأوضح الكرميلن، أن الرئيسين سيبحثان عدداً من القضايا من بينها، الحرب في أوكرانيا، معتبراً أن "رؤية الصين متوازنة" تجاه هذه القضية.

 


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