الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني في أوزبكستان الخميس

وكالات

قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج، في أوزبكستان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للأمن، الخميس، 15 سبتمبر الجاري.



وأوضح الكرميلن، أن الرئيسين سيبحثان عدداً من القضايا من بينها، الحرب في أوكرانيا، معتبراً أن "رؤية الصين متوازنة" تجاه هذه القضية.



