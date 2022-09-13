الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني في أوزبكستان الخميس

قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج، في أوزبكستان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للأمن، الخميس، 15 سبتمبر الجاري.
وأوضح الكرميلن، أن الرئيسين سيبحثان عدداً من القضايا من بينها، الحرب في أوكرانيا، معتبراً أن "رؤية الصين متوازنة" تجاه هذه القضية.
الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني في أوزبكستان الخميسالثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:00 م
الرئيس الروسي ونظيره الصيني
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قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج، في أوزبكستان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للأمن، الخميس، 15 سبتمبر الجاري.
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