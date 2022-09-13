الكرملين: بوتين أكد لشولتز أن محطة زابوريجيا تتعرض لقصف أوكراني متواصل

كتب أحمد عرفة

أكدت الرسالة الروسية، الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد للمستشار الألماني أولاف شولتز أن محطة زابوريجيا تتعرض لقصف أوكراني متواصل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أى حديث يدور فى بلاده عن إعلان التعبئة العامة.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان خيار التعبئة العامة في روسيا مطروحا في الوقت الحالي - "في الوقت الحالي لا يوجد حديث عن هذا الموضوع.. والروس يؤيدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسألة العملية العسكرية الخاصة، وهذا ما تؤكده المعطيات الإحصائية".

يُذكر أن بعض نواب مجلس الدوما الروسي يطالبون بإعلان التعبئة العامة في البلاد، بجانب ذلك، تشير أنباء إلى أن بعض المعارضين الروس للعملية العسكرية في أوكرانيا دعا للخروج إلى الشارع في موسكو والمدن الروسية، احتجاجا على الحرب والمطالبة بعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه.