الكرملين: الروس متمسكون بتأييد قرارات بوتين بشأن العملية العسكرية

وكالات

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الروس متمسكون بتأييدهم لقرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



جاء ذلك في تصريحات صحفية ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتقد أن التقارير الانتقادية في الشبكات الاجتماعية حول الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يمكن أن تؤثر على الرأي العام في روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وقال بيسكوف إن "الروس يدعمون الرئيس بوتين وهذا ما تؤكده مشاعر الشعب وأفعاله مثل مشاركتهم في الانتخابات والاختيار الذي اتخذه من أدلوا بأصواتهم، وهذا ما تؤكده البيانات الإحصائية، يدعم الروس القرارات التي يتخذها رئيس الدولة".



وأشار بيسكوف إلى أنه "بالنسبة لوجهات النظر الأخرى طالما أنها تلتزم بالتشريع الحالي فهي تعددية".