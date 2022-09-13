القوى العاملة: 2 مليار و148 مليوناً و600 ألف جنيه إعانات طوارئ تم صرفها حتى الآن

كتبت آية دعبس

وافق حسن شحاتة وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف دفعة جديدة من "الصندوق " للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان بمبلغ 322 ألفاً و 535 جنيه لـ 189 عاملاً بالشركة.

كما وافق "الوزير"على صرف 189 ألفاً و479 جنيه من الصندوق لشركة كايرو ملجا لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة، يعمل بها 283 عاملاً، وذلك لتعثرها عن سداد أجور العاملين بها، وفقاً لما أقرته القوانين واللوائح الخاصة بالصندوق .

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا القرار يأتي فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بصرف إعانات الصندوق للمنشآت المتعثرة فعلياً التى تستحق تلك الإعانة، بعد التدقيق ودراسة أوضاعها، وتأكيده على ذلك خلال ترأسه أمس الاثنين الاجتماع الأول مع مجلس إدارة الصندوق، موضحا أن "الصندوق "تم إنشاؤه بغرض مساندة المنشآت التى تتعثر في صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات واستمراراً للانتاج.

وكان قد كشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه امس بديوان عام "الوزارة" ،عن أن المبالغ التى تم صرفها من "الصندوق" منذ تأسيسه في يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت 2 مليار و 148 مليوناً و 600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و 477 عاملًا، يعملون فى 3947 منشأة.