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العربية: ارتفاع عدد المصابين فى حادث انهيار مبنى اللويبدة الأردنية إلى 11

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:58 م
العربية: ارتفاع عدد المصابين فى حادث انهيار مبنى اللويبدة الأردنية إلى 11 المتحدث باسم الأمن العام فى الأردن العقيد عامر السرطاوى
كتب أحمد عرفة

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أكد مراسل قناة العربية في خبر عاجل، ارتفاع عدد المصابين إلى 11 إصابة في حادث انهيار مبنى في العاصمة عمان بجانب حالة وفاة من الحادث.

وفى وقت سابق أكدت السلطات الأردنية تمكن فرق الإنقاذ المتخصصة من إخلاء وفيات من تحت الأنقاض في انهيار عقار بمنطقة اللويبدة، مشيرة إلى أن جميع كوادر مديرية الأمن العام الأردنية تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين.

 

وأعلن المتحدث باسم الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى فى بيان صحفى مقتضب – حصل اليوم السابع على نسخة منه – تمكن فرق الإنقاذ من إخلاء إصابة سادسة فى انهيار عقار منطقة اللويبدة ، مؤكدا أن التعامل ما زال جاريا للبحث عن مصابين وإخلاء المحاصرين.

 

 


عمان

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