ومن المقرر أن يلتقى العاهل الأردنى خلال الزيارة التى ترافقه فيها الملكة رانيا العبدالله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك راوندز سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعمان.