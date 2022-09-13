عمان (أ ش أ)

توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة عمل.

ومن المقرر أن يلتقى العاهل الأردنى خلال الزيارة التى ترافقه فيها الملكة رانيا العبدالله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بحث مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك راوندز سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وعمان.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.. كما جرى بحث آفاق التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في مجال الأمن السيبراني.. وتطرق اللقاء إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لها.

وأعرب الملك عبدالله الثاني -خلال اللقاء- عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من القطاعات.

من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد بدور الأردن المحوري في المنطقة، مؤكدين حرص بلادهم على تعزيز أوجه التعاون مع المملكة، ومواصلة الدعم المقدم لها.