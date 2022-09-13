الشرقية تحصن 487 ألفا و878 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطرى، أنه فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 14 يوليو 2022 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 487 ألفا و878 رأس ماشية ما بين تحصين 246 ألفا و794 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و241 ألفا و84 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادى المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل 14 الف و104 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى عقد 1089 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.



تحصين الماشية ضد الحى القلاعية بالشرقية (2)



تحصين الماشية ضد الحى القلاعية بالشرقية (3)