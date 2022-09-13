اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:20 م
أكرم القصاص
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السفارة الأمريكية فى بغداد تؤكد دعمها للإصلاح الاقتصادى العراقى

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:00 م
السفارة الأمريكية فى بغداد تؤكد دعمها للإصلاح الاقتصادى العراقى الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ببغداد، اليوم الثلاثاء، دعم واشنطن لعملية الإصلاح الاقتصادى فى العراق.
 
 
وذكرت السفارة ، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن "السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي وأعضاء القسم الاقتصادي في السفارة رحبوا بدبلوماسيين من 11 سفارة ومنظمة دولية في السفارة الأمريكية لتركيز الجهود على زيادة التجارة والاستثمار في العراق".
 
 
وأضاف البيان أن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق تدعم الإصلاح الاقتصادي وإنشاء قطاع خاص قوي، يخلق المزيد من الوظائف للشعب العراقي وفرص الاستثمار لعراق مزدهر.

السفارة الأمريكية

بغداد

العراق

الولايات المتحدة



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