وشدد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير عبد المحسن بن خثيلة - فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلى بشأن تقرير المفوضة السامية بشأن حالة حقوق الإنسان فى نيكاراجوا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية- على أهمية الحوار المفتوح والشامل من خلال التعاون مع الدولة المعنية للإسهام في تطوير ممارسات حقوق الإنسان فيها، والعمل على بناء قدراتها للوصول إلى أفضل السبل لضمان حقوق الإنسان وفقاً للالتزامات الدولية، وبما يدعم الوصول إلى الهدف الرئيسي من ضمان تطبيق حقوق الإنسان.