السجن 6 سنوات لعامل و3 لآخر لاتجارهما فى الهيروين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ف.ع"عامل بالسجن 6 سنوات و"أ.خ" عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين، بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2022، بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الهيريون، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأنهما يقومان بترويج بضاعتهما على الشباب وأصحاب الكيف والمدمنين وراغبى الشراء.، وتم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من لفافات الهيروين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.