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السجن 10 سنوات لعاطل لحيازته 200 طربة حشيش فى الإسكندرية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:59 م
السجن 10 سنوات لعاطل لحيازته 200 طربة حشيش فى الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد على إبراهيم، بالسجن 10 سنوات للمتهم "ح.م.ع" عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2140 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
 
وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهم "ح.م.ع" بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار، وحال تواجده في أحد شوارع القسم، ويحمل حقيبة، تمكنت القوة الأمنية من ضبطه قبل محاولة الفرار، وبتفتيش محتويات الحقيبة، تبين أنها تحوى على 200 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.

اخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

محكمة جنايات الإسكندرية

المستشار محمد علي ابراهيم

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