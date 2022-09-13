الرعاية الصحية ببورسعيد: تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية منذ يوليو 2019 إلى الآن

أكد الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أنه تم تقديم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية من خدمات طب الأسرة منذ شهر يوليو عام 2019 إلى الآن.

وأوضح الدكتور مصطفى شعبان، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تقديم خدمات طب الأسرة التي تعدت 3 ملايين و52 ألف خدمة، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأشار إلى أنه يتم قياس رضاء المنتفعين على كل الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة للحالات المرضية والتعامل مع الحوادث وغيرها من المواقف التي تحتاج إلى حرفية وسرعة في نفس الوقت لإنقاذ حياة المرضى.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أنه تم اعتماد أكثر من 95% من الوحدات الطبية والمراكز الموجودة بمحافظة بورسعيد.