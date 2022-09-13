الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد صبري السيد عزب؛ للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أسامة فاروق شرابي، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:02 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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