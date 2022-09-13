اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:57 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:02 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد صبري السيد عزب؛ للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أسامة فاروق شرابي، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.


الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية



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